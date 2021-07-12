جو بايدن: أمريكا ابتليت بالعنف المسلح وسنضع إستراتيجية للحد من الجرائم

كتب عبد الوهاب الجندى

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتشار الأسلحة بين المواطنين، وكتب على صفحته الشخصية بموقع توتير: لقد ابتليت أمتنا بالعنف المسلح لفترة طويلة وتتخذ حكومتي إجراءات لإنهائها".

وأضاف: "في هذا الصدد سألتقي النائب العام، ومسئولي إنفاذ القانون، والقادة المحليين بعد ظهر اليوم لمناقشة استراتيجيتنا الشاملة للحد من جرائم الأسلحة".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، من حين لآخر، عملية إطلاق نار بين المواطنين وبعضهم البعض ما تسبب في قتل المئات على مدار السنوات الماضية.