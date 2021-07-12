اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جو بايدن: أمريكا ابتليت بالعنف المسلح وسنضع إستراتيجية للحد من الجرائم

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:39 م
جو بايدن: أمريكا ابتليت بالعنف المسلح وسنضع إستراتيجية للحد من الجرائم جو بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتشار الأسلحة بين المواطنين، وكتب على صفحته الشخصية بموقع توتير: لقد ابتليت أمتنا بالعنف المسلح لفترة طويلة وتتخذ حكومتي إجراءات لإنهائها".

وأضاف: "في هذا الصدد سألتقي النائب العام، ومسئولي إنفاذ القانون، والقادة المحليين بعد ظهر اليوم لمناقشة استراتيجيتنا الشاملة للحد من جرائم الأسلحة".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، من حين لآخر، عملية إطلاق نار بين المواطنين وبعضهم البعض ما تسبب في قتل المئات على مدار السنوات الماضية.

 

تغريدة بايدن
تغريدة بايدن

 

 

 


جو بايدن

أمريكا

العنف المسلح

انتشار الاسلحة في امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة