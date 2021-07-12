تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أدى اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ، وسط إجراءات إحترازية ووقائية، حيث صرح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية من داخل غرفة عمليات المديرية بأن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 22187 طالبا وطالبة وعدد الطلاب الحاضرين 22049 وعدد الغائبين 138 بنسبة حضور 99.38%.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها نقل طالبة بالإسعاف بلجنة الشهيد رضا زكى بإدارة بركة السبع إلى المستشفى لشعورها بالإعياء، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه طالبان حاول الأول الغش بالهاتف المحمول عن طريق التيلجرام بلجنة بالراهب التابعة لإدارة شبين الكوم، والأخر قام بالشطب على ورقة الإجابة بابل شيت وكذلك ورق الأسئلة بلجنة السيد البدوى الثانوية بإدارة بركة السبع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة والتعامل الفورى مع أية طوارئ والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

جدير بالذكر أنه قد انطلق ماراثون الثانوية العامة السبت الماضى ، وقد أكد محافظ المنوفية على أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لخلق المناخ الملائم للطلاب حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء تأدية الامتحانات.