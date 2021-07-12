تعرف علي برنامج عمل مجلس الأمن لهذا الأسبوع

كتبت هند المغربي

يناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع عدد من القضايا منها الأوضاع في دول الشرق الأوسط ومتابعه الأوضاع في هايتي بعد اغتيال رئيس الدولة

حيث يعقد أعضاء مجلس الأمن غدا الثلاثاء جلسة إحاطة مفتوحة حول الوضع في كولومبيا، ويوم الاربعاء القادم، يعقد أعضاء المجلس جلسة تصويت على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)

ويوم الخميس يعقد أعضاء المجلس جلسة إحاطة على المستوى الوزاري بشأن ليبيا كما سيعقد إجتماع مع الدول المساهمة بقوات في الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام في قبرص (UNFICYP)

وخلال هذا الأسبوع يتابع أعضاء المجلس عن كثب التطورات في هايتي بعد اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.