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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-7-2021

الأحد، 11 يوليه 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11-7-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 11 يوليو 2021 استقرار ملحوظ علي المستوي العالمي والمحلي، وذلك بسبب توقف التداول على المعدن النفيس في البورصات العالمية، وهو ما يجعل السعر مستقر في مصر عند آخر سعر تم تسجيله في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من كل أسبوع.
 
واستقر الذهب في مصر عند 787 جنيها للجرام من عيار 21 وسجل وبلغ الذهب عيار 18 سعر 674.5 جنيه، وعيار الذهب 24 سجل 899.4 جنيه والجنيه الذهب 6296 جنيها، أونصة الذهب 1808 دولارات.
 
وسجلت أسعار الذهب فى جلسات التداول هذا الأسبوع حركات مستمرة صعودًا وهبوطًا فى التداولات الفورية، وقدم برنامج أسواق تغطية خاصة لحركة سعر الذهب وأسرار الهبوط ثم الارتفاع المفاجئ فى السعر بنهاية جلسات هذا الأسبوع.
 
سعر الذهب فى مصر يسجل وفق ختام جلسات هذا الأسبوع سعر 787 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسى فى مصر، متأثرًا بسعر المعدن النفيس عالميًا.
 
السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع، والصعود المفاجئ بختام جلسات التداول، جاء نتيجة هبوط عائد السندات الأمريكية آجال 10 سنوات وهو ما ينعكس على الذهب فى البورصات العالمية.

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