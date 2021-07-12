تحصين 6609 رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية بمطروح

مطروح - حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال حملة التحصين للمجترات الصغيرة والحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى الجمهورية، والتى بدأت فى 26 يونيو الماضى بجميع الوحدات والادارات البيطرية من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وواحة سيوة.



تحصين المواشى من الحمى القلاعية

واكد الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة انه تم تطعيم وتحصين 6609 رأس ماشية واغنام حتى الآن.

كما استمرت حملة التحصين ضد الطاعون للمجترات الصغيرة كالأغنام و التى بدأت فى 8 يونيه الماضى ومستمرة بإجمالى تحصينات 39650 رأس أغنام حتى الان .



تطعيم المواشى بمطروح

وأكد محافظ مطروح على الدعم الكامل وتيسير الاجراءات مع تذليل كافة العقبات أمام أعمال حملات تحصين الثروة الحيوانية والحرص على وصولها إلى جميع المناطق ، مشيداً بمثل هذه المبادرات القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، وموجهاً لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملات مع الإعلان عنها بوسائل الاعلام والصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعة مطروح الاقليمية لتعريف المواطنين بالحملة وتوعيتهم بأهمية التحصين من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.



تحصين المواشى

وتتم خلال الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، وتنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالأمراض المستهدف التحصين ضدها وأعراضها ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية.