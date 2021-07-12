تحصين 6585 رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع في بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق والتواصل مع مسئولى الطب البيطرى وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية للوقاية من أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، مع حشد جهود مؤسسات المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية، بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل فى الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى بدأت أمس الأحد 11 يوليو 2021، ضمن خطة وبرنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

هذا وقد وصل إجمالى الأعداد "التى تم تحصينها حتى اليوم" إلى 6585 رأساً من الأبقار والجاموس، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة، حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة التى يتم تنفيذها فى أكثر من 80 وحدة بيطرية، وتحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات،بجانب تنظيم حملات للمرور على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مع الالتزام تام بالإجراءات الاحترازية.