اليوم السابع
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الكشف على 726 ألف سيدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:20 م
الكشف على 726 ألف سيدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا الكشف على السيدات
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة ، والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالى عدد السيدات التى تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 726 الف و153 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية يونيه الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 33 الف و879 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر يونيه الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنه الغير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزى ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

 

قافلة طبية بالمنيا (1)
الكشف على السيدات بالمنيا 

 

قافلة طبية بالمنيا (2)
قياس الضغط للسيدات بالمنيا
 
قافلة طبية بالمنيا (5)
 
الكشف على السيدات

 


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