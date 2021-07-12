الصحة: تأمين حصول المواطنين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مؤمنة تماما، وأن من حصل على الجرعة الأولى حتما سيحصل على الجرعة الثانية، ولا يوجد نقص فى اللقاحات، مؤكدة أن من وقت حصول أى مواطن على الجرعة الأولى يتم حفظ جرعتة الثانية.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للتسجيل علي الموقع الإلكتروني للحصول علي اللقاح، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال، ويتم حفظه في درجة حرارة بحسب التعليمات الواضحة لحفظ اللقاحات.

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.