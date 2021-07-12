اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 09:30 م
أكرم القصاص
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"الصحة الكويتية": 1770 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و19 وفاة في 24 ساعة

الإثنين، 12 يوليه 2021 08:03 م
"الصحة الكويتية": 1770 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و19 وفاة في 24 ساعة لقاح كورونا
الكويت )أ ش أ(

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 377 ألفا و364 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند - في بيان اليوم الأثنين ونقلته وكالة الأنباء الكويتية- شفاء 1694 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 357 ألفا و256 حالة، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 67ر94 %، بالإضافة لتسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع مجموع الوفيات 2136 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 15072 ليصبح مجموع الفحوصات 3 ملايين و151 ألفاً و199 فحصا، موضحا أن نسبة الإصابات للمسحات جاء بنسبة 74ر11%.

 

 

 

 


الكويت

فيروس كورونا

لقاح كورونا

اخبار كورونا

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