اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 03:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية تستأنف الخطة الوطنية للجرعة الثانية من لقاح كورونا

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:00 ص
الصحة السعودية تستأنف الخطة الوطنية للجرعة الثانية من لقاح كورونا لقاح كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السعودية استئناف الخطة الوطنية بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد للمستفيدين من الفئات العمرية كافة.. مؤكدة أهمية اللقاحات في حماية المجتمع ومقاومة الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، أمس الأحد، "إن اللقاح الجديد "موديرنا" المعتمد مؤخراً من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وتُوصل إلى اعتماده لمأمونيته"، محذراً من نقل الشائعات حول اللقاحات والانسياق وراءها.

ولفت إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 20 مليوناً، مضيفا أنه "من المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على مراكز التطعيم خلال الأيام القادمة".

وأوضح أن منحنى تسجيل الإصابات يشهد تذبذبا، مشددا على أهمية مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية لتحقيق مستوى إيجابي أفضل، مشيراً إلى أن فترتي عيد الفطر الماضي وبداية عام 2021 كان هناك ارتخاء من البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة.

وفي السياق، سجلت وزارة الصحة السعودية 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 501 ألف و195 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 482 ألفا و414 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7976 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

 


الصحة السعودية

السعودية

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار أهم الأخبار العربية والدولية حتى الـ12 صباحاً.. الصحة السعودية تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح «كورونا»..12.06% من الناخبين فى فرنسا يشاركون بالدورة الثانية من الانتخابات المحلية

الإثنين، 28 يونيو 2021 12:00 ص

الصحة السعودية تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح «كورونا»

الأحد، 27 يونيو 2021 09:46 م

الصحة العالمية: نرحب بنقل تكنولوجيا إنتاج لقاحات كورونا لمصر..رنا الحجة: 5% نسبة عدوى الملقحين.. الصحة السعودية: اعتمدنا 4 لقاحات لكورونا للقادمين للمملكة.. وممنوع الحج لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل هذا العام

الخميس، 24 يونيو 2021 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة