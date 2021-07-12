الشرطة العراقية تدمر وكرا لجماعات إرهابية في كركوك

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أعلنت قوات الشرطة الاتحادية بالعراق تدمير وكر تابع للجماعات الإرهابية في منطقة (وادي أبوخناجر) بمحافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن قوة مشتركة من مقر الفرقة الآلية واللواء الآلي الثالث شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي والطائرات المسيرة، نفذت عملية دهم وتفتيش منطقة (وادي أبو خناجر) في كركوك.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير وكر تابع للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على 27 صاروخًا (أر بي جي 7)، وقاعدتي هاون، ومخزني بندقية كلاشنكوف و3 صواعق، مؤكدة رفع وإتلاف المواد من قبل الجهد الهندسي.