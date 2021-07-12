اليوم السابع
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الشرطة العراقية تدمر وكرا لجماعات إرهابية في كركوك

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:00 ص
الشرطة العراقية تدمر وكرا لجماعات إرهابية في كركوك الشرطة العراقية- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت قوات الشرطة الاتحادية بالعراق تدمير وكر تابع للجماعات الإرهابية في منطقة (وادي أبوخناجر) بمحافظة كركوك.

وذكرت الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن قوة مشتركة من مقر الفرقة الآلية واللواء الآلي الثالث شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي والطائرات المسيرة، نفذت عملية دهم وتفتيش منطقة (وادي أبو خناجر) في كركوك.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير وكر تابع للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي على 27 صاروخًا (أر بي جي 7)، وقاعدتي هاون، ومخزني بندقية كلاشنكوف و3 صواعق، مؤكدة رفع وإتلاف المواد من قبل الجهد الهندسي.

 


الشرطة العراقية

كركوك

العراق

اخبار العراق

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