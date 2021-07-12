اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:15 م
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة حلف اليمين
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة فى ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.
 
وسبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام الرئيس بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. 
 
وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
 
 
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة (2)
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لقضايا الدولة

الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة (3)
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى

الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة (4)
الرئيس السيسي يمنح رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية
 
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة (5)
 
 
الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة (6)
الرئيس السيسي يجتمع مع المستشار حسين مصطفى فتحى

 

 
 

 


السيسي

هيئة قضايا الدولة

رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

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