وشددت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - على أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، وامتناع أخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادى فى تنفيذ مشروعها الاستعمارى التوسعى فى أرض دولة فلسطين، وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية .

وبدأت طواقم ما تسمى بـ(الإدارة المدنية) التابعة للاحتلال وبالتعاون مع "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونما من الأرض الفلسطينية، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذى وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليمي "لمستوطنات السامرة" قبل عشرة أيام تمهيدا للإعلان عنها أراضى دولة وإعادة المستوطنين إليها.