الأوقاف: لا أحد يصعد المنبر إلا بتصريح..ومحفظ القرآن يجب أن يكون حاصلا على مؤهل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم صعود أحد على منبر المساجد إلا بتصريح من وزارة الأوقاف، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ"الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة"، بلجنة العلاقات الخارجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأضاف "جمعة":"عندما جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد أصدرنا تعليمات بإغلاق المساجد وتعليمات بعدم صلاة العيد، وبفضل الله وبفضل قوة الدولة تم تنفيذ التعليمات"، مشيرا إلى أنه لو كانت وزارة الأوقاف ضعيفة ستجد حالة من الفوضى داخل المساجد".

وبسؤال النواب لوزير الأوقاف عن زى الأئمة، أجاب الوزير، قائلا:" نتعاقد مع أفضل الشركات عن زي الأئمة وقد تعاقدنا مؤخرا عن 90 ألف زي".

وبشأن مسابقات حفظ القرآن بالتفسير، قال الدكتور محمد مختار جمعة:" مؤخرا يتم عمل مسابقات القرآن بالتفسير وعلوم القرآن الكريم"، موضحا أن محفظ القرآن لابد أن يكون حاصلا على مؤهل، مشيرا إلى أن هناك عملية من التطوير والتنمية للائمة والخطباء ويحصلون على تدريبات بشكل مستمر على دورات علمية".