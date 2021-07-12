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الأمير وليام يعبر عن استيائه من الإساءة العنصرية للاعبى إنجلترا بعد الخسارة

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:46 م
الأمير وليام يعبر عن استيائه من الإساءة العنصرية للاعبى إنجلترا بعد الخسارة الأمير وليام دوق كامبريدج
ريهام عبد الله

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أكد الأمير وليام، دوق كامبريدج، اليوم الاثنين، عن استيائه من الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب بريطانيا بعد مباراة أمس الأحد، فى نهائى بطولة يورو 2020، والتى انتهت بفوز المنتخب الإيطالي.

وقال دوق كامبريدج في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد سئمت من الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا بعد مباراة الليلة الماضية، ليس من المقبول تماما أن يتحمل اللاعبون هذا السلوك المقيت، ويجب أن يتوقف الآن ويجب محاسبة جميع المتورطين"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

دوق كامبريدج
دوق كامبريدج

 

ورصدت تقارير عالمية تعرض لاعبي منتخب إنجلترا إلى إساءات عنصرية واسعة النطاق، عقب إهدارهم ركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا "يورو 2020" أمام إيطاليا وخسارتهم اللقب على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وكان منتخبا إنجلترا وإيطاليا قد تعادلا بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم "المنتخب الإيطالى" النتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وأشرك مدرب المنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، اللاعبين راشفورد وسانشو، في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمدا أيضا على اللاعب البديل الآخر ساكا، ولكن الثلاثة أهدروا ركلات الترجيح.

وواجه اللاعبون الثلاثة ذوي البشرة السمراء عقب إخفاقهم في تسجيل ركلات الترجيح، هجمات من الإساءة العنصرية الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


الامير وليام

دوق كامبريدج

المنتخب الانجليزى

يورو 2020

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