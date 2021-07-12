اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت وتحذر من التعرض المباشر للشمس

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:34 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت وتحذر من التعرض المباشر للشمس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود من اليوم وحتى الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة.. والتعرضَ لأشعة الشمس يزيد من الشعور بالحرارة

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:00 ص

طقس أول أسبوع بامتحانات الثانوية العامة.. الأرصاد تناشد الطلاب باصطحاب زجاجات المياه والإكثار من السوائل الباردة.. وتكشف: لا تغيرات جوهرية فى حالة الجو.. والأجواء حارة والرطوبة مرتفعة.. وتحذيرات من التعرض للشمس

الأحد، 11 يوليه 2021 12:26 م

الأرصاد: لا تغيرات جوهرية بحالة الطقس الفترة المقبلة والأجواء حارة بالقاهرة

الأحد، 11 يوليه 2021 11:05 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة