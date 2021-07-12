ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا بالعراق لـ36 قتيلا والصحة تعلن الطوارئ

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار العراقية "استشهاد أكثر من 36 شهيدا وآخرين بحادث حريق مستشفى الأمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا"، وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ القصوى للسيطرة على الحريق وانقاذ المرضى.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أندلع حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الأمام الحسين في محافظة ذي قار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن حريقا اندلع مساء الإثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الأمام الحسين ، لافتا إلى أن السلطات تقوم باخلاء المرضى.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".