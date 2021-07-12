ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10169 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12527 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3979 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3237 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 27839 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة- رواد 52200 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 67624 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 117 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على مساهمين الشركة بقيمة 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد، على أن تستحق الأرباح للمساهمين المالكين للسهم بأقفال يوم 2 أغسطس، وعلى ان يتم التوزيع يوم 10 أغسطس، وتقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية. وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 11 يوليو.