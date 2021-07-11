أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-7-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 11-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، تنمية للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الملتقى العربي للاستثمارات، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، تنمية للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 262.9 مليون ورقة مالية بقيمة 820.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 9.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.9 مليون جنيه، 867.1 ألف جنيه، 2.6 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك سعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.63%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 32.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 61.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 30.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 20.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.