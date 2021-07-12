اليوم السابع
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اختيار 65 شابا من 600 بكفر الشيخ ضمن مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب وتنميتها

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:44 ص
اختيار 65 شابا من 600 بكفر الشيخ ضمن مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب وتنميتها
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب فى كافة الفنون المسرحية بالقرى ومدن المحافظة، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف فى الرأي.

 

وأسفرت الاختبارات التى أجرتها اللجنة المشرفة على مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة كفر الشيخ، عن اختيار 65 شابا وفتاة، من بين 600 شابا وفتاة تقدموا من عدد من القرى والمراكز والمدن، وتجرى التدريبات بقصر ثقافة كفر الشيخ لمن وقع عليهم الاختيار، ومحافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية " بنى سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان، وكانت المرحلة الأولى بمحافظات الفيوم والشرقية وأسيوط.

 

وأكدت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة المشرف العام على المشروع يتابعان أعمال تدريب الفنانين الشباب بالمركز الثقافي، وإعدادهم ليصبح كلا منهم فنان شامل، حيث تم عقد لقاء مع الشباب الذين تم اختيارهم فى اختبارات الأداء والتمثيل والغناء، وغيرهم، ليتم تدريبهم على كافة الفنون المسرحية.

 

وقالت بشرى، إن اللجنة العليا المشكلة والمتابعة للمشروع برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وعضوية الفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة المشرف العام على المشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني.

 

وأضاف أحمد طه، منسق عام المشروع، يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، مؤكداً أن مركز ثقافة كفر الشيخ يتم به التدريب على فن التمثيل مع الدكتور علاء قوقه، أستاذ ورئيس قسم التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية ومدرب التمثيل بورشة كفر الشيخ، والتدريب على فنون الأداء الحركى والاستعراض، للفنان محمد ميزو مصمم الاستعراضات بحضور المخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، والفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية.

 

يذكر أن؛ المشروع يلقى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطط وزارة الثقافة للوصول إلى الشباب فى جميع محافظات الجمهورية.

اكتشاف الموهوبين
اكتشاف الموهوبين

 

تدريب الشباب والفتيات
تدريب الشباب والفتيات

 

تدريبات للشباب خلال مشروع ابدأ حلمك
تدريبات للشباب خلال مشروع ابدأ حلمك

 

جانب من اعمال التدريب
جانب من اعمال التدريب

 

لجنة الاختيتار بكفر الشيخ
لجنة الاختيتار بكفر الشيخ

 


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