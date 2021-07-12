أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الضأن يتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم حمراء تشهد استقرارا اليوم الاثنين 12-7-2021 في محلات الجزارة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وأضاف غازي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .