اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 06:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الضأن يتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. الضأن يتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو لحوم أرشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم حمراء تشهد استقرارا اليوم الاثنين 12-7-2021 في محلات الجزارة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. 
 
 
 
وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة إن  أسعار اللحوم الكندوز  تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.  
 
 
 
وأضاف غازي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها . 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة