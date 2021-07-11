كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 11-7-2021، استقرارا ملحوظا فى أولى تعاملات الأسبوع فى البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الخميس، وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء. 15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.73 جنيه للبيع. 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.64 جنيه للشراء. 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.