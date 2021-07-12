أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البلطي 1 يتراوح بين 20-22 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الاثنين 12-7-2021، استقرارا وفقا لأسعار الجملة بسوق العبور، والتي جاءت كالتالي: -

أسعار البلطي مزارع 1 سجلت الكيلو 20 - 22 جنيها ، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .