%13.3 انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى لشهر أبريل 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2021، وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.1 مليـار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 47.4٪، حيـث بلغـت 2.84 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمدة بنسبة 29.9 ٪ ، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 10.9 % ، بطاطس بنسبة 37.2 ٪ ، سكر مكرر بنسبة 39.7 ٪ ).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).