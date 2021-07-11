وزيرة خارجية السودان تصل إلى روسيا فى زيارة تستغرق 3 أيام

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وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي،اليوم الأحد إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن المهدي ستعقد خلال الزيارة مباحثات مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

كما ستلتقي وزيرة خارجية السودان في موسكو، مع اليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.