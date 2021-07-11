اليوم السابع
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الأحد، 11 يوليه 2021 07:27 م
أكرم القصاص
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وزيرة خارجية السودان تصل إلى روسيا فى زيارة تستغرق 3 أيام

الأحد، 11 يوليه 2021 07:02 م
وزيرة خارجية السودان تصل إلى روسيا فى زيارة تستغرق 3 أيام وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي
أ ش أ

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وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي،اليوم الأحد إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن المهدي ستعقد خلال الزيارة مباحثات مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

كما ستلتقي وزيرة خارجية السودان في موسكو، مع اليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.


السودان

مريم صادق المهدى

حكومة السودان

روسيا

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