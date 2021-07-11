هبوط 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها المنسوجات بنسبة 2.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.88%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.75%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وهبط قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.78%، 0.76%، 0.75%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.53%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.86%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والعقارات بنسبة 0.16%، 0.11%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.214 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 262.9 مليون ورقة مالية بقيمة 820.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 5.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 9.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.9 مليون جنيه، 867.1 ألف جنيه، 2.6 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 10153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3957 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2642 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.