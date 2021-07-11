اليوم السابع
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نادر سعد: مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تعادل نصف القاهرة

الأحد، 11 يوليه 2021 08:52 م
نادر سعد: مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تعادل نصف القاهرة نادر سعد
كتب أحمد عرفة

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عمل الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيعتمد على النظام الإلكتروني، وليس الورقي، موضحا أن الأرشيف سيكون إلكترونيا، ووزارة الاتصالات تجري حاليا أرشفة ملايين الأوراق إلكترونيا، حيث إن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تعادل مساحة نصف مساحة محافظة القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ستتيح حوافز بدل انتقال بقيمة ألفي جنيه، للموظف الذي سيستخدم سيارة خاصة، أو مواصلات عامة، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي للقطار المكهرب بين السلام والعاصمة الإدارية سيبدأ أكتوبر المقبل.

ولفت السفير نادر سعد، إلى أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من الحي الحكومي، والأحياء السكنية، وسكن الموظفين بمدينة بدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجموعة الأولى التي ستنتقل إلى العاصمة تضم 42 ألف موظف، موضحا أن الموظف الذي سيغير محل سكنه بالقرب من العاصمة الإدارية فإن الحكومة ستخيره بين الحصول على شقة مدعومة بمدينة بدر، سيدفع 25% من قيمتها، مع تقسيط 75% على 7 سنوات، حيث إن مساحة شقق سكن الموظفين في مدينة بدر تصل إلى 118 مترا، موضحا أن من حق الموظف طلب شراء شقة في الحي r3 العاصمة الإدارية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن لن يحتاج الذهاب إلى العاصمة الإدارية للحصول على خدمة حكومية، معلقا «كل الخدمات ستظل متوافرة في القاهرة بالشكل المتعارف عليه، وحال وجود حالات تستلزم الذهاب إلى العاصمة، ستتيح الحكومة التقديم على الخدمة بالهيئات المتوافرة بمحل سكن المواطن، لتنتقل الأوراق ذاتها إلكترونيا إلى العاصمة، والمواطن سيستفيد من التطور التكنولوجي الذي سيحدث في أداء الهيئات الحكومية، بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

 

 


نادر سعد

الحكومه

العاصمه الاداريه

مدينه بدر

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