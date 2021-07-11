معرض القاهرة الدولى للكتاب: لا شكاوى حول حجز التذاكر إلكترونيا حتى الآن

كتب أحمد عرفة

قال إسلام بيومى مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المعرض لم يتلق أى شكاوى خاصة بحجز التذاكر على البوابة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، موضحا أنه من لم يستطع أن يحجز التذاكر إلكترونيا فإنه يمكنه أن يتوجه لأحد الشبابيك بالمعرض ويحصل عليها بشكل فورى إلكترونيا أيضا من خلال الشباب المتطوعين بالمعرض.

وأضاف مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدورة الاستثنائية للمعرض يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم أى حدث دولى، موضحا أن هناك إشادات دولية بتنظيم المعرض، حيث جاءت رسائل من كافة دول العالم تشيد بالتنظيم داخل المعرض، متابعا: نحن الأول على مستوى العالم الذين قمنا بعمل جولة افتراضية بتقنية 3d للمعرض.

وقال مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب إن هناك 180 شابا وشابة متطوعين متواجدين بالمعرض على مدار اليوم ويتواجدون على الأبواب لقياس درجات الحرارة ومتابعة مراعاة الإجراءات الاحترازية .

وتعمل وزارة الثقافة باستمرار على خروج معرض الكتاب بصورة طيبة، لذا قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب المقامة حاليا بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميًا بما يمثل 70% من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر، وذلك دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم، وبناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا.