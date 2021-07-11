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مصر الرقمية.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى فى نفس اليوم؟

الأحد، 11 يوليه 2021 10:15 ص
مصر الرقمية.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى فى نفس اليوم؟ الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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يحتاج بعض المواطنين لبطاقة الرقم القومي بشكل عاجل، ومن ثم لا يستطيع الانتظار عدة أيام للحصول عليها، فتتيح الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومى فى نفس اليوم بمقر الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة، و9 مراكز نموذجية أخرى بالمحافظات.

وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا"، حيث تم استخراج "10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة".

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

 


الأحوال المدنية

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

الداخلية

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