مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع شخص أثناء عبوره الطريق إثر اصطدام سياره مسرعة به، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء إعمال الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد اصطدام سيارة بشخص أثناء عبورة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدينة طوخ، وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء إعمال الصفة التشريحية.