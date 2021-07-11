مصرع شابين غرقا بالبرلس فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى شابان مصرعهما غرقًا أثناء السباحة بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من قرية الزهراء التابعة لمركز البرلس، وتم نقل جثتيهما مستشفى بلطيم المركزى، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المحافظة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بغرق شابين نتيجة السباحة بشاطئ البحر المتوسط بالقرب من قرية الزهراء التابعة لدائرة المركز.

وبانتقال رجال الشرطة والفحص تبين أن الجثتين لشابين، محمد رزق عبد الجليل 20 عاما، مقيم بقرية 62 الخاشعة، وإسلام عبد النبى محمد 19 عاما، مقيم بقرية 63 الخاشعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، كما تم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.