محافظ سوهاج يتفقد آثار حريق معرضى طهطا ويوجه بسرعة صرف التعويضات

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، موقع حريق معرض مستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، حيث عاين المحافظ الآثار الناجمة عن الحريق، والتقى المتضررين من الحادث واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

وأكد محافظ سوهاج، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والوقوف يدا بيد مع جميع المتضررين من الحريق، حتى حصولهم على التعويضات المناسبة، ومساعدتهم في إعادة تشغيل المعرض، موجها مسئولي مركز ومدينة طهطا بسرعة رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق، عقب انتهاء معاينات وتحقيقات النيابة، بالإضافة إلى تمهيد الموقع ورفع كفاءته في أسرع وقت.

ووجه "الفقى" التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية بطهطا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصرف التعويض المقرر من التضامن الاجتماعي، والمقدر بعشرة آلاف جنيه لكل متضرر، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الوزراء لصرف تعويض استثنائي للمتضررين، بما يتناسب مع حجم الخسائر.

واستمع " الفقي " خلال جولته من أصحاب المعرض لملابسات الحادث، وتعرف على مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم والوقوف بجانبهم حتى يستطيعوا إعادة تشغيل المعرض مرة أخرى.



المحافظ يتفقد اثار حريق معرض طهطا (1)



المحافظ يتفقد اثار حريق معرض طهطا (2)



المحافظ يتفقد اثار حريق معرض طهطا (3)



المحافظ يتفقد اثار حريق معرض طهطا (4)



المحافظ يتفقد اثار حريق معرض طهطا (5)