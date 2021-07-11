اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص
طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة العربية وتبدأ لجنة الامتحان من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ويتسلم الطلاب كراسة أسئلة وورقة بابل شيت، ويتضمن الامتحان 60 سؤالا.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.
 
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانويه العامه

الثانويه العامه

تداول أسئلة وإجابات امتحان العربى للثانوية

امتحانات الثانوية

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية الصف الثالث الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبية

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للمذاكرة فى الطقس الحار (فيديو)

السبت، 10 يوليه 2021 05:00 م

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية فى االمنوفية.. فيديو

السبت، 10 يوليه 2021 04:59 م

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الفرنسية "فيديو"

السبت، 10 يوليه 2021 04:56 م

تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة بالغربية عقب خروج الطلاب.. فيديو

السبت، 10 يوليه 2021 04:52 م

7 أعمال تناولت مشاكل الطلاب مع الثانوية العامة .. أبرزهم مدرسة المشاغبين

السبت، 10 يوليه 2021 04:30 م

10 مشاهد لامتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول.. غياب طلاب و145 مراقبا بالبحر الأحمر.. توزيع زجاجات مياه للتغلب على الحر فى أسوان.. أولياء أمور الطلاب يفترشون الأرض ويتلون القرآن الكريم.. فيديو وصور

السبت، 10 يوليه 2021 04:19 م

شكاوى طلاب الثانوية العامة بالمحافظات من امتحان اللغة العربية.. طلاب ببنى سويف: متوسط والوقت غير كافٍ.. أسوان: يحتاج لوقت أطول.. الشرقية: طويل ويحتاج تفكير.. سوهاج: سهل لكن يحتاج وقتا.. والتعليم ترد

السبت، 10 يوليه 2021 04:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة