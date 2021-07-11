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طالب واقعة الغش في الثانوية العامة بالغربية يحكي تفاصيل أصعب أيام حياته.. لايف

الأحد، 11 يوليه 2021 03:01 م
طالب واقعة الغش في الثانوية العامة بالغربية يحكي تفاصيل أصعب أيام حياته.. لايف الطالب عبد الرحمن وحيد المقيد بالصف الثالث الثانوى
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالب عبد الرحمن وحيد، المقيد بالصف الثالث الثانوي علمي رياضيات، والذي صدر قرارا بشأنه من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بحرمانه عامين من دخول الامتحانات، بعد ضبطه داخل اللجنة، بسبب تسريبه امتحان اللغة العربية.

 
وقال الطالب أنه كان جالسا داخل اللجنة وفوجئ بأشخاص لا يعرفهم يطالبونه بالنزول للتحقيق معه، لاتهامه بالغش في الامتحان، وطالبوه بخلع الساعه من يده والتحفظ عليها، كما أنهم قاموا بمطابقة الكود الموجود على ورقته بالكود الذي معهم، وتحفظوا علي التابلت والساعة.
 
واضاف انه تم سؤاله في محضر رسمي بانه يلبس ساعه بها كاميرا، واستخدمها في تسريب الامتحان، مشيرا إلى أنه قال للملاحظين أن الساعة عادية ولا يتعدي سعرها 60 جنيها، ولا يوجد بها كاميرا للتصوير، مشيرا إلى أنه استكمل الامتحان وسط ارتباك شديد بسبب ما حدث معه، ووقع على المحضر وتم مصادرة الساعة الخاصة بة.
 
وأضاف أن الملاحظين قالوا له لو ثبت ارتكابه واقعة الغش سيتم حرمانه عامين، مشيرا مؤكدا أنه لم يرتكب الغش، ووقع على المحضر بكل اطمئنان.
وأضاف أنه بعدما عاد للمنزل، شاهد منشورا على صفحه وزير التربية والتعليم يؤكد أنه محروم من الامتحان لمدة عامين، بعد ضبطه بهاتف محمول، رغم أن المحضر محرر بساعة عادية بدون كاميرا.
 
وأكد أنه تعرض للظلم، وقضى أصعب يوم فى حياته، بعدما صدر قرار بحرمانه من الامتحانات، وشعر بانه فقد مستقبله، مضيفا أنه تلقي اتصالا من الإدارة التعليمية بدخوله باقي الامتحانات ولا يعرف حتي الآن مصيره.
 
 
 
 

 


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