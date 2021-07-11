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شهداء الكفاح والألم.. تشييع جثامين ضحايا حريق قبرص بقرية الناصرية بالمنيا

الأحد، 11 يوليه 2021 10:47 ص
شهداء الكفاح والألم.. تشييع جثامين ضحايا حريق قبرص بقرية الناصرية بالمنيا تشييع جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم فى قبرص
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من قرية الناصرية بمحافظة المنيا، وتشييع جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم فى قبرص جراء اشتعال النيران فى مزارع للطماطم.

واستقبل الآلاف من أبناء محافظة المنيا جثامين المواطنين المصريين الأربعة من ضحايا الحرائق التى اندلعت فى بعض القرى القبرصية، وذلك لتأدية الصلاة عليهم داخل كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بقرية المنصورية.


واستقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، فى مطار القاهرة مساء اليوم السبت، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التى اندلعت فى بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن، وذلك بحضور الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة.

وكانت السفارة المصرية فى قبرص قد أنهت صباح اليوم كافة الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين الى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية فى قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا فى مقر الكنيسة القبطية فى العاصمة نيقوسيا، كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسؤولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، فى توديع جثامين المواطنين المصريين.


المنيا

حريق غابات قبرص

ضحايا مصريين بحريق قبرص

اخبار اليوم

كنيسة العذراء مريم بالمنيا

اخبار المحافظات

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