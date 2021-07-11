شرطة التموين تضبط أطنان من الأغذية الفاسدة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ويبرز "إنفوجراف" جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1527 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3,5 طن "مقطعات دواجن – زيت طعام"معبأة داخل عبوات وجراكن بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (3 طن كبدة مجمدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.