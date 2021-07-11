سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11 يوليو 2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق 11-يوليو 2021 بالبنوك، ليسجل في البنك الأهلى 49.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع مقابل سعره باغلاق تعاملات الخميس الماضى كان بـ 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 48.46 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وذلك مقارنه بأسعار اغلاق تعاملات الخميس الماضى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصري وبنك مصر مصرف أبو ظبى الإسلامى استقرارا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.87 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.13 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.18 جنيه.

52.23 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.21 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.13 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 52.03 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.16 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.51 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.