اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-7-2021

الأحد، 11 يوليه 2021 11:13 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 11-7-2021 درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى بأولى تعاملات الأسبوع 11-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصري وبنك مصر مصرف أبو ظبى الإسلامى استقرارا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار ختام تعاملات الخميس الماضى.
 
وفى سياق متصل تباين سعر اليورو ، اليوم ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصري لـ18.47جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.40 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع، فى حين سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثباتا كما هو عند سعر 18.44 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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