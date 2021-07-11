رئيس الحكومة التونسية يؤكد تطلع بلاده لرفعة العلاقات القائمة مع ليبيا

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أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تطلع بلاده لرفعة العلاقات القائمة مع الجارة ليبيا، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية، صدر السبت، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المشيشي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وأشار البيان إلى أن المشيشي نوه - خلال الاتصال - بتواتر الزيارات بين وفدي البلدين خاصة بعد الزيارة الناجحة إلى ليبيا، وانعقاد العديد من الفعاليات الاقتصادية بين رجال أعمال البلدين.

من جانبه، شدد رئيس حكومة الوحدة الليبية على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدا أنها علاقات مثالية ولا يمكن أن تشوبها شائبة، معتبرا أن قرار غلق الحدود البرية والجوية هو قرار وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين، مضيفا أنه سيتم رفعه في القريب العاجل.

وأكد الدبيبة أن ليبيا تقف إلى جانب تونس في حربها ضد فيروس "كورونا".