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تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم

الأحد، 11 يوليه 2021 06:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار اللحوم الحمراء البلدى، اليوم الأحد 11-7-2021، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.
 
 
 
وايتقرا أسعار اللحوم الكندوز 130-150 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.  
 
 
وسجلت أسعار اللحم المفروم الكندوز  بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها . 
 
 
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق .
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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