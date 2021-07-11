ترامب يواصل هجومه على شركات التكنولوجيا.. ويؤكد: ليسوا محصنين

كتبت: نهال أبو السعود

واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معركته ضد عمالقة صناعة التكنولوجيا الذين يزعم أنهم يمارسون الرقابة عليه بشكل غير لائق ، وأخبر شبكة فوكس نيوز، أن ما يفعله فيس بوك وتويتر ويوتيوب ضده يرقي إلى أفعال الديموقراطيين خلال الحملة الانتخابية السابقة.

رفع ترامب دعاوى قضائية مؤخرًا ضد الشركات ، مدعيا أنها ارتكبت خطأ "رقابة ناتجة عن إجراءات تشريعية مهددة و مشاركة متعمدة في نشاط مشترك مع الجهات الفيدرالية.

تشير الدعاوى القضائية إلى أن الشركات تعتمد على الحماية المنصوص عليها في المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، قال ترامب عن الحصانة بموجب المادة 230: "إنهم يحصلون على أكبر دعم تحصل عليه أي شركة على الإطلاق من الحكومة .. إنهم محصنون ضد العديد من الأشياء المختلفة ، لكنهم ليسوا محصنين ضد هذه الدعوى لأن ما فعلوه يعد انتهاكًا للدستور"

في حين أن التعديل الأول ينطبق فقط على الجهات الحكومية وليس الشركات ، يحاول ترامب الربط بين الاثنين من خلال الادعاء بأن الشركات كانت تقدم عطاءات المسؤولين الحكوميين.

وقال ترامب يوم الأحد: "إنهم يعملون مع الديمقراطيين. إنها آلة ديمقراطية ، وينبغي أن تكون مساهمة في الحملة"، في إشارة الى شركات التكنولوجيا.

يدعي ترامب أن استمرار الرقابة ضده ، بما في ذلك تعليق حساباته ، يضر بقدرته على دعم زملائه المحافظين من خلال تنظيم حملة للجمهوريين في عام 2022. وقال أيضًا إنه يضر بقدرته على إرساء الأساس لمحاولة رئاسية في 2024.

قال ترامب يوم الأحد إنه يعرف ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى ، لكنه سخر من أنه "لا يمكنه الكشف عن ذلك بعد" لأسباب تتعلق بتمويل الحملة.