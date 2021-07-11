تجديد حبس سائق توك توك بتهمة قتل صاحب محل في عين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صاحب محل بسبب وجود خلافات مالية بينهما. وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية بدائرة القسم، توفى إثر إصابته خلال مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.