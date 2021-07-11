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الكنيسة الأسقفية تبادر بتركيب وحدة استزراع سمكى بالإسكندرية

الأحد، 11 يوليه 2021 11:18 م
الكنيسة الأسقفية تبادر بتركيب وحدة استزراع سمكى بالإسكندرية مشروع معا من أجل تنمية مصر
كتب: محمد الأحمدى

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تمكن مشروع معاً من أجل تنمية مصر التابع للكنيسة الأسقفية بمصر من تركيب وحدة استزراع سمكى بمنطقة العجمى تهدف لسد احتياج المنطقة من الأسماك ومساعدتهم فى تطوير مهاراتهم، وذلك بمجتمع العجمى.

مشروع معا من أجل مصر
مشروع معا من أجل مصر

 

ويعتبر وحدة الاستزراع السمكى نظام بيئى يتكون من أسماك ونباتات فى دورة مغلقة لتوفيرهم بشكل صحى، حيث حضر النشاط دكتور ندى ثابت عضو مجلس الشيوخ، ووفد ممثل من إدارة الأندية بوزارة التضامن الإجتماعى.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى وإحدى المؤسسات الأهلية.

ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتى السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

أعمال المشروع
أعمال المشروع

 


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