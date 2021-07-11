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الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الأحد، 11 يوليه 2021 11:22 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب ـ محمود عبد الراضى

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نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ (11494) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11434) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (60) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (913) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (241) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1598) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


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اليوم السابع بلس

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