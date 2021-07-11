الحكومة تنفى إهمال "طابية كوسا باشا" الأثرية بالإسكندرية وتحولها مكب نفايات

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما يتم تداوله من صوراً تزعم إهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، وأن الصور المتداولة قديمة، ولا تمت للواقع بصلة، مُوضحةً أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات الواقعة على صحن وخندق "طابية كوسا باشا"، باعتبارها من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية، المسجلة بالقرار الوزاري 232 لسنة 1992، وبما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وترميم المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية باعتبارها إرثاً حضارياً يعكس مكانة مصر وتاريخها .