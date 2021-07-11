اليوم السابع
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استقرار سعر الدواجن اليوم بين 31-33 جنيها للكيلو

الأحد، 11 يوليه 2021 10:02 ص
استقرار سعر الدواجن اليوم بين 31-33 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 11-7-2021  في المزارع والأسواق المصرية وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
ووفقا لأسعار اليوم فإن الدواجن البيضاء سجلت في المزرعة 27- 28 جنيها للكيلو، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدى بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار البيض الأبيض عند 38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة وبين 46-49 جنيها للكرتونة للمستهلك.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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