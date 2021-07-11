اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة أكثر من 600 عامل طبى بكورونا رغم تلقى اللقاح فى تايلاند

الأحد، 11 يوليه 2021 05:11 م
إصابة أكثر من 600 عامل طبى بكورونا رغم تلقى اللقاح فى تايلاند كورونا فى تايلاند - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاحد، أن أكثر من 600 عامل طبي ممن تلقوا جرعتين لقاح سينوفاك الصيني أصيبوا بفيروس كورونا "كوفيد-19".
 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التايلاندية وفقا لما أوردته (بانكوك بوست) عبر موقعها الإلكتروني، أنه من أبريل الماضي إلى يوليو الجاري تلقى 677 ألفا و 348 عاملا طبيا الجرعتين الاولى والثانية من لقاح سينوفاك الصيني حيث أصيب 618 شخصا بالعدوى وتوفيت ممرضة.
 
وقال مسؤول الصحة التايلاندي سوبون إيامسيراون إن " لجنة خبراء أوصت بجرعة ثالثة لتحفيز مناعة العاملين في المجال الطبي المعرضين للخطر".
 
وتم إعطاء غالبية العاملين الطبيين والعاملين في الخطوط الأمامية في تايلاند لقاح سينوفاك خلال شهر فبراير الماضي فيما يتم تطعيمهم حاليا بلقاح استرازينيكا الذي وصل البلاد في يونيو الماضي.
 

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