إسكان القليوبية تستأنف تسليم وحدات الإسكان بعرب العليقات 25 يوليو الجارى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية بقيادة المهندس على السيد عودة، استئناف تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة للمواطنين - الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم – لشركة وادى النيل، إداريا بدءا من الأحد 25يوليو الجارى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر المديرية بمدينة بنها.

وأشارت المديرية، فى بيان لها، إلى أنه سيتم بدء تسليم الوحدات السكنية التابعة لشركة وادى النيل كاملة 113 عمارة إسكان الاجتماعى بعرب العليقات، والتى تحمل أرقام "71، 72، 76، 77، 80، 81، 88، 89".

وأوضحت المديرية، أنه على المواطنين التوجه لمقر المديرية ببنها، بعنوان شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021، واحضار المستندات الأتية: "العقد وصورة منه، والبطاقة الشخصية وصورة منها، بالإضافة إلى مبلغ 1300 جنيه بفيزا، أو مبلغ 1360 جنيه بدون فيزا".

وكانت مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية، أعلنت فى وقت سابق استئناف تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة للمواطنين - الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم - إداريا بدءا من الأحد 11 يوليو الجارى بمقر المديرية بمدينة بنها.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم بدء تسليم الوحدات السكنية التابعة لشركة الرحاب كاملة مشروع 14 عمارة، والتى تحمل أرقام "33، 34، 35، 39، 40، 41، 45، 46، 47، 49، 50، 51، 53، 54".

كما أعلنت المديرية فى بيان لها، عن استمرار تسليم مشروع 15 عمارة، وأرقامها "20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 96، 97، 103، 104".