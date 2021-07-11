اليوم السابع
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إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في النزهة

الأحد، 11 يوليه 2021 05:56 م
إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية في النزهة مديرية أمن القاهرة
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة، بإحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، ومواد مخدرة.

 

بدأت تفاصيل تلك الواقعة أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهه، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث اشتبهوا في سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.


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