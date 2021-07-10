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أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة.. انخفاض بسعر الطماطم

السبت، 10 يوليه 2021 11:31 ص
أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة.. انخفاض بسعر الطماطم الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 10-7-2021 انخفاضاً في أسعار الطماطم مع استقرارا باقي فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات،  والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت  البطاطس الجملة بين 2.5-5  جنيهات للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو،الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو، أسعار تتراوح و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو . 
 
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5 جنيها للكيلو، وسعر وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو ، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.

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